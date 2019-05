Neues Solarzentrum: Berlin will Sonnenenergie besser nutzen

Das Effizienzhaus Plus an der Charlottenburger Fasanenstraße ist der Sitz des Solarzentrums Berlin.

Berlin hat großen Nachholbedarf bei der Nutzung von Sonnenenergie. Nur wenige Gebäude sind mit entsprechender Technik ausgerüstet. Deshalb ist am Mittwoch das Solarzentrum Berlin in Charlottenburg an den Start gegangen. Experten beraten dort kostenlos über die Möglichkeiten, einen Neubau mit Solaranlagen auszustatten, aber auch bestehende Bauten nachzurüsten. Das Angebot richtet sich an Eigentümer von Ein- und Mehrfamilienhäusern, an Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften sowie an Unternehmen. „Wir müssen das Solarpotenzial der Stadt deutlich besser nutzen als es zurzeit der Fall ist“, sagte Christian Rickerts, Staatssekretär in der Senatswirtschaftsverwaltung, zur Eröffnung des Solarzentrums. Sie finanziert das Projekt bis zum Jahr 2021 mit 1,4 Millionen Euro.

Dächer und Fassaden könnten mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet werden

„Wir haben wenige Freiflächen in Berlin, aber wir haben Dächer und Fassaden“, so Staatssekretär Rickerts. Weniger als ein Prozent der Dächer sei derzeit mit Solaranlagen belegt. „Das muss sich ändern.“

Das Solarzentrum ist im Effizienzhaus Plus an der Fasanenstraße 87a eingerichtet. Träger ist der Landesverband Berlin-Brandenburg der Deutschen Gesellschaft für Solarenergie (DGS). „Die Nutzung von erneuerbaren Energien in Berlin steht erst am Anfang“, sagte Uwe Hartmann vom Vorstand der DGS Berlin am Mittwoch. Zurzeit gebe es eine installierte Leistung von etwa 110 Megawatt in Berlin. „Das ist so gut wie gar nichts.“

Mitarbeiter beraten auch vor Ort am jeweiligen Gebäude

Eine aktuelle Untersuchung der Hochschule für Technik und Wirtschaft besage, „dass wir mindestens das 50-fache an technischem Potenzial haben, um Photovoltaik im Bestand zu installieren.“ Gut geeignet seien etwa die Fassaden der Neubauten am Potsdamer Platz.

Vier Vollzeitmitarbeiter werden im Solarzentrum beschäftigt. Sie beraten gegebenenfalls auch vor Ort an dem jeweiligen Gebäude, das ausgestattet werden soll. „Wir werden diskriminierungsfreie Handwerkerlisten erstellen“, sagte Uwe Hartmann, „um den Leuten kompetente Planer und Handwerker an die Hand zu geben.“ Auch eine Bewertung von Firmenangeboten werde im Solarzentrum vorgenommen. Man wolle zudem Weiterbildung für Handwerker und Architekten anbieten, kündigte er an.

Vom 20. bis 22. Mai finden die Energietage statt

Auch auf die Bezirksämter wollen die Mitarbeiter des Zentrums zugehen, um sie bei Schulneubauten zu beraten. Das Solarzentrum sei wichtiger Baustein des Masterplans für eine solare Stadt, den die Senatsverwaltung gerade erarbeite, sagte Staatssekretär Rickerts. Auch eine Internetplattform werde vorbereitet. Einzelheiten sollen bei den Berliner Energietagen vom 20. bis 22. Mai vorgestellt werden.

Solarzentrum Berlin, Fasanenstraße 87a, Charlottenburg Geöffnet Mo.-Fr., 9-15 Uhr. Telefonische Beratung jeweils bis 17 Uhr. www.solarzentrum.berlin, Tel. 030 29 38 12 80.