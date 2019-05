Nach Krebserkrankung - Jens-Holger Kirchner: „Bei mir hat sich Regine Günther nicht entschuldigt“

Jens-Holger Kirchner spricht in einem Interview über seine überstandene Krebserkrankung und den Rauswurf aus der Verkehrsverwaltung.

Berlin. Der ehemalige Verkehrsstaatssekretär Jens-Holger Kirchner (Grüne) hat sich erstmals nach seiner überstandenen Krebserkrankung öffentlich geäußert.

„Mit geht es gut! Nach der langen Krankheit habe ich mich gut erholt“, sagte er in einem Interview mit der „Berliner Zeitung“. Die Krankheit sei kein Zuckerschlecken gewesen, er habe jedoch viel Unterstützung von seiner Familie und Zuspruch von aus der Stadt erhalten. „Die Anteilnahme war sehr breit. Berlin hat gezeigt, dass es nicht nur Schnauze hat, sondern auch Herz.“

Zu seiner Versetzung in den Ruhestand durch Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) wollte er sich auch einige Monate danach nicht genau äußern.

„Die Berliner und viele andere haben sich dazu geäußert. Mehr sage ich nicht dazu“, sagte Kirchner der Zeitung. Eine persönliche Entschuldigung habe es von der Verkehrssenatorin nicht gegeben, sagte er. „Bei mir hat sie sich nicht entschuldigt.“

Kirchner nun in der Senatskanzlei

Auch zum Verhalten seiner Parteikollegen äußerte sich Kirchner. „Es herrscht eben auch in Teilen der Grünen, glücklicherweise nur bei Teilen der Grüne, die Meinung, dass die Vereinbarkeit von Krankheit und Beruf ab einer gewissen Führungsebene nicht anzuwenden ist“, sagte der ehemalige Verkehrsstaatssekretär. „Was wäre denn gewesen, wenn ich schwanger gewesen wäre?“

Nach der Versetzung in den einstweiligen Ruhestand wird sich Kirchner künftig in einer Stabsstelle in der Senatskanzlei des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) um die Infrastruktur und Großprojekte im Nordwesten Berlins kümmern.