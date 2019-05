Mann in Lokal niedergeschossen und schwer verletzt

Berlin. Mit mehreren Schüssen ist ein 54-Jähriger in einem Lokal in Berlin-Schöneberg lebensgefährlich verletzt worden. Zudem wurde dort in der Nacht zum Freitag ein Gast durch einen Streifschuss getroffen, wie die Polizei mitteilte. Er erlitt leichte Verletzungen.

Zuvor soll es in dem Lokal in der Kurfürstenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 54-Jährigen und einem Mann gekommen sein, verbal und körperlich. Dann soll ein anderer hereingekommen und mehrere Schüsse abgefeuert haben. Die beiden Verdächtigen seien in einem Auto geflüchtet. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, der leicht verletzte Gast wurde ambulant behandelt. Er werde nun als Zeuge befragt, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Hintergründe der Tat seien noch unklar, die Ermittlungen am Anfang, hieß es weiter. Laut Polizei gab es in der Nacht eine Festnahme. Dazu dauerten die Ermittlungen an, Näheres könne noch nicht mitgeteilt werden.