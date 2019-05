Senat will Ausbau der Kindertagespflege vorantreiben

Berlin. Die rot-rot-grüne Koalition in Berlin will bei der Kinderbetreuung stärker auf Tagesmütter und -väter setzen. Die Fraktionen brachten dazu am Donnerstag mehrere Anträge im Abgeordnetenhaus ein. Diese sehen unter anderem Verbesserungen in Ausbildung und Vergütung sowie die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze vor. In einem Modellprojekt sollen zudem Geflüchtete zu Tagespflegemüttern und -vätern ausgebildet werden. Für das Vorhaben sollen unter anderem Mittel aus dem "Gute-Kita-Gesetz" des Bundes genutzt werden.

Nach Zahlen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie werden knapp 6000 Kinder in Berlin von 1600 Tageseltern betreut. Nur acht Prozent der Betreuenden seien Männer. Kitas bieten etwa 170 000 Kindern Plätze. Laut Statistischem Landesamt leben derzeit 223 000 Kinder mit Rechtsanspruch auf Betreuung in der Hauptstadt.