Bombenfund in Hermsdorf: Entschärfung verzögert sich

Berlin. Die geplante Bombenentschärfung in der Nähe des S-Bahnhofs Hermsdorf verzögert sich. Die Evakuierung zahlreicher Wohnhäuser in dem 500-Meter-Sperrkreis um die Fundstelle der Weltkriegsbombe dauere länger als gedacht, sagte ein Polizeisprecher am späten Nachmittag. Ursprünglich war die Entschärfung für ungefähr 18 Uhr angekündigt. Später hieß es, die Evakuierung könnte sich noch bis in die späten Abendstunden ziehen. Die 100 Kilogramm schwere Bombe war am Mittag bei Bauarbeiten entdeckt worden.

Wegen des Bombenfunds ist der S-Bahnverkehr beeinträchtigt. Die S-Bahnlinie 1 fährt seit 15 Uhr ohne Halt im Bahnhof Hermsdorf. Sobald die Evakuierung abgeschlossen ist, soll die Linie zwischen den Bahnhöfen Frohnau und Waidmannslust unterbrochen werden, sagte eine Sprecherin der S-Bahn. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei bestellt.

Der 10-Minuten-Takt könne nur zwischen Wannsee und Waidmannslust angeboten werden, so die S-Bahn.

Laut der S-Bahn sind die Schienenersatzhaltestellen für die Sperrung zwischen Waidmannslust und Frohnau: Waidmannslust-Jean-Jaures-Str., vor dem Bahnhof, Haltestelle Bus 322, Hermsdorf-Heinsestraße wie Bus 125, Frohnau-Frohnauer Brücke, Haltestelle Bus 125.

Die 100 Kilogramm schwere US-Weltkriegsbombe mit mechanischem Aufschlagzünder wurde bei Bauarbeiten an der Ulmenstraße entdeckt.

#S1: Update wg. d. Bombenfundes in #Hermsdorf verkehrt die S1 o. Halt in Hermsdorf.

Ab ca. 18:00 Uhr wird d. Zugverkehr zw. #Waidmannslust<>#Frohnau eingestellt.

Der 10-Min-Takt kann dann nur #Wannsee<>Waidmannslust angeb. werden.

Ein Schienenersatzverkehr wird dann eingerichtet. pic.twitter.com/15xtlzXEGN — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) May 9, 2019

Auch der Bus- und Autoverkehr sind während der Entschärfung beeinträchtigt. Laut Polizei sind die Buslinien 325 und 220 unterbrochen. Die B96 befindet sich ebenso im Sperrkreis wie zwei Kindertagesstätten und eine Jugendhilfeeinrichtung. Laut S-Bahn komme es zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen, man solle auch die S8 zur Umfahrung nutzen.

Sperrzone Hemsdorf Fliegerbombe

Foto: Polizei Berlin

Auf vielen Kreuzungen staute es sich am Nachmittag weil die Polizei den Verkehr umleitet. Die VIZ riet, Hermsdorf weiträumig zu umfahren.

Michael Schindler und Heike Kaufmann

Foto: Antea Obinja

Michael Schindler, 62, aus dem Märkischen Viertel sagt: „Ich wollte doch nur zum Augenarzt, der ist nur 200 Meter von hier. Aber die Praxis wird wohl evakuiert werden“ Heike Kaufmann, 49: „Meine Kinder gehen in Tegel zur Schule. Die werden auch hier an irgendeiner Absperrung stehen. Zum Glück sind die nicht mehr so klein.“

Reinickendorf richtet Bürgertelefon ein

Das Bezirksamt Reinickendorf richtete ein Bürgertelefon für Betroffene ein: Tel. 90294-2005.

Die Polizei teilte auf Twitter mit, dass Betroffene zum Georg-Herwegh-Gymnasium in der Fellbacher Straße 18 kommen könnten.

Sammelpunkte für die Bevölkerung sind der Fellbacher Platz, Heinsestraße/Ecke Schulzendorfer Straße, die alte Dorfkirche in der Almutstraße sowie der Schlossplatz in der Wachsmuthstraße. Von diesen vier Sammelpunkten verkehren Kleinbusse kostenlos zum Georg-Herwegh-Gymnasium, das als Ausweichquartier dient.

Polizei: Evakuierung wohl bis in die späten Abendstunden

Laut Polizeiangaben von vor Ort gehe die Evakuierung gut voran, in der Schnelle der Zeit sei nicht zu erfassen gewesen, wie viele Einwohner betroffen sind. Gegen 17.30 Uhr war allerdings erst die Hälfte der Einwohner in Sicherheit. Die Evakuierung werde sich deshalb wohl bis in die späten Abendstunden ziehen.

In der Schule rechnet das DRK mit ungefähr 50 Personen, die die Notunterkunft nutzen werden.

Foto: Antea Obinja

Laut Anja Dierschke, Pressesprecherin der Polizei vor Ort, sind die Anwohner entspannt: „Bis jetzt gibt es keine schimpfenden Anwohner, die Leute gehen sehr entspannt mit der Situation um.“

Aber es gab auch Kritik. Carsten Jürk Mindach, 48, steht mit seiner Frau Ilka Mindach vor der Notunterkunft in der Fellbacher Straße. „Ich wurde gerade aus dem Schlaf geholt“, sagt Carsten Jürk Mindach. „Als Bäcker fängt meine Schicht morgen früh um halb zwei an. Ich habe ja volles Verständnis für die Maßnahme, was ich nur nicht verstehe: Warum andere durch den Unwillen, ihre Häuser zu verlassen, das Ganze so verzögern.“

Die Evakuierung wird sich nach aktuellen Informationen noch bis in die späten Abendstunden ziehen. Wir sind aktuell mit 200 Kolleg. #DAfürDICH. pic.twitter.com/aTe3vWLP62 — Polizei Berlin (@polizeiberlin) May 9, 2019

Joachim Lemmel, Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), sagte, das DRK sei auf dem Weg und würde die Schule einrichten, um im Fall der Fälle auch eine Übernachtung möglich zu machen. Gehbehinderte Menschen und Patienten werde man in Krankenhäuser zu fahren.

Update: Zunächst hatte die Bundespolizei mitgeteilt, dass die S1 ab 15 Uhr nicht mehr zwischen Waidmannslust und Frohnau fahre. Die S-Bahn korrigierte diese Angaben.