Senat will Friedrichstraße im Sommer autofrei machen

Die Friedrichstraße in Mitte soll autofrei werden. Nach Informationen der Berliner Morgenpost plant die Senatsverkehrsverwaltung unter Regine Günther (parteilos, für Grüne), die Einkaufsstraße in Mitte noch in diesem Sommer temporär zu einer autofreien Zone zu erklären. Die Maßnahme soll ein Pilotprojekt für den Verkehr in Berlin werden.

„Wir bereiten gerade eine Veranstaltung mit der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, dem Bezirksamt Mitte und den Anrainern vor, um das weitere Verfahren zu besprechen“, sagte Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) der Berliner Morgenpost. Noch in dieser Woche solle eine Einladung rausgehen.

Friedrichstraße könnte im Sommer für verlängerte Wochenenden autofrei werden

Auch die Senatsverkehrsverwaltung bestätigte den geplanten Termin. „Noch im Mai wird es ein erstes Treffen geben“, sagte ein Sprecher. Zu genauen Ideen oder der Planung wollten sich weder die Senatsverwaltung noch der Bezirksbürgermeister äußern.

Laut Informationen der Berliner Morgenpost könnte die Friedrichstraße im Sommer jedoch über mehrere Wochen bis Monate jeweils für verlängerte Wochenenden für Autos gesperrt werden. Begleitend könnte es Veranstaltungen auf der Straße geben. Ein möglicher Anlass dafür könnte die Fête de la Musique am 21. Juni sein.

Von Dassel: „Ohne Konzept ist das tot“

Mittes Bezirksbürgermeister von Dassel spricht sich seit längerem für eine autofreie Friedrichstraße aus. Setzt sich jedoch dafür ein, solche Pläne mit einem Veranstaltungskonzept zu kombinieren. „Eine Fußgängerzone kommt nicht dadurch, dass man die Straße dicht macht. Ohne Konzept ist das tot.“ Dem Thema müsse man sich deshalb Stück für Stück mit den Anrainern annähern.

Angestoßen hatte die Debatte um eine autofreie Friedrichstraße die Vereine Stadt für Menschen und Changing Cities. Im vergangenen Dezember ließen Sie die Friedrichstraße an einem Sonnabend einmalig für eine Veranstaltung sperren. „Wir verfolgen die neue Entwicklung mit Interesse, unsere Unterstützung ist gewiss“, sagte Matthias Dittmer von Stadt für Menschen und zugleich Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Mobilität der Grünen.

Verein fordert Straßensperrung in der gesamten letzten Sommerferienwoche

Der Verein hatte ursprünglich für den 11. Mai eine weitere Sperrung der Friedrichstraße im Rahmen eines Tags des Lesens angestrebt. Angesichts der neuen deutlichen Bewegung bei dem Thema zwischen Senat und Bezirk, habe der Verein jedoch beschlossen, darauf zu verzichten.

„Wir freuen uns sehr, wenn den progressiven Worten auch konkrete Taten folgen“, sagte Dittmer. Der Verein rege an, die Straße in der letzten Woche der Sommerferien durchgängig für den Autoverkehr zu sperren. Sollte aus den Plänen von Senat und Bezirk nichts werden, kündigte Dittmer an, dass der Verein wieder aktiv dafür kämpfen wolle.





