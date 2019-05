Verwaltungsreform: Müller erwartet Einigung mit Grünen

Michael Müller (SPD), Regierender Bürgermeister von Berlin, am Donnerstag im Abgeordnetenhaus.

Im Streit um die Verwaltungsreform und eine feste Abteilungsstruktur der Bezirksämter erwartet der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) eine Einigung mit den Grünen. Er gehe fest davon aus, dass Senat und Bezirke am 14. Mai den Zukunftspakt Verwaltung unterschreiben werden, sagte Müller am Dienstag im Abgeordnetenhaus. Wie berichtet hatten die Grünen sich gegen die feste Vorgabe einheitlicher Abteilungsstrukturen gewandt und damit einen zentralen Baustein der Verwaltungsmodernisierung in Frage gestellt. Müller erwartet ein Einlenken des Koalitionspartners. Neben anderen Elementen wie Zielvereinbarungen zwischen Senat und Bezirken, die den Abbau von Doppelarbeit und schnellere Einstellungen erreichen wollen, habe man sich auf den Weg verständigt.

Stadträte sind ein Streitpunkt

Müller sei nicht bereit, über ein „Veto-Recht“ zu reden, das sich „einige erstreiten“ wollten. Führende Grüne waren am Donnerstag bemüht, den Konflikt nicht weiter anzuheizen. Man gehe von einer Einigung aus, hieß es. Der Verwaltungs-Staatssekretär Frank Nägele wolle den Kritikern entgegenkommen. Die Aufteilung der Geschäftsbereiche, die ein Stadtrat führt, solle demnach nicht zwingend vorgeschrieben, sondern nur empfohlen werden. Das würde den Bezirken Raum lassen, sich im Einzelfall auch anders zu organisieren. Darauf legen viele Bürgermeister Wert, um den Einfluss zum Beispiel der AfD in der Kommunalpolitik einzugrenzen.