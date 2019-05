Heidi Hetzer: Berlin nimmt auf Trauerfeier Abschied von der Rallyefahrerin

Berlin. Es wurde geweint, gelacht, gesungen und gebetet: Mit einer emotionalen Gedenkfeier in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche haben sich am Donnerstagmorgen die Berliner von Rallyefahrerin und Unternehmerin Heidi Hetzer verabschiedet.

Die gebürtige Hauptstädterin war am 21. April tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Die Beerdigung hatte im engsten Familienkreis stattgefunden. Unter den Gästen am Breitscheidplatz waren neben Hetzers Familie, ihr Ex-Ehemann Robert S. Mackay und die gemeinsamen Kinder Marla und Dylan, auch prominente Weggefährten wie der ehemalige Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit, Schauspieler Claus Theo Gärtner und Bandleader Andrej Hermlin mit seiner Familie.

Heidi Hetzer habe sich gewünscht, dass man sich an diesem Ort von ihr verabschieden könne, so Pfarrerin Kathrin Oxen. Als kleines Mädchen haben sie, gleich um die Ecke geboren, die Gedächtniskirche noch unzerstört erlebt. „Ein Ort, der sich aufgibt – so wie Heidi Hetzer“, so Oxen.

Und tatsächlich war es vor allem der kompromisslose Optimismus und die Weigerung, ein „Nein“ zu akzeptieren, den Freunde und Arbeitskollegen am Donnerstag in ihren Erinnerungen an die Autonärrin mit den Trauernden teilten.

So habe Hetzer als erste Frau überhaupt einen Opel-Händlervertrag erhalten und durchgesetzt, dass ein leuchtendes Fahrzeug auf dem Dach ihres Autohauses die Berliner an der Autobahn grüßte. Kaum auszuhalten sei es gewesen, mit ihr eine Rallye zu fahren, weil sie für Mensch und Maschine keine Gnade kannte.

„Deine positive Energie wird mich immer begleiten“, sagte Hetzers enger Freund Paolo Masaracchia, Direktor des „Mercure Hotel Moa“.

Robert S. Mackay, mit dem Heidi Hetzer von 1966 bis 1983 verheiratet war, sprach mit tränenerstickter Stimme von dem gemeinsamen Glück, zwei Kinder groß zu ziehen. Sie sei eine Feministin gewesen, ohne dafür ein Label zu benötigen oder missionarisch zu sein. Den Namen „Mr. Hetzer“, unter dem man ihn zuweilen angesprochen habe, als seine Frau immer prominenter wurde, werde er immer mit Stolz tragen. Mackay teilte mit den Gästen eine Nachricht, die ihm Heidi Hetzer von ihrer letzten Reise aus Kapstadt aufs Band gesprochen hatte. Sie sei voller Pläne für die Zukunft, wolle bald in die USA aufbrechen. „Ich bin glücklich, ciao“, so ihr Abschiedsgruß.

Ein Leben auf der Überholspur

Heidi Hetzer wurde 1937 als Tochter des Unternehmers Siegfried Hetzer geboren und erlernte den Beruf der Kfz-Mechanikerin. Nach dem Tod ihres Vaters übernahm sie 1969 im Alter von 31 Jahren das Opel-Autohaus der Familie. Ihre große Leidenschaft war lebenslang das Rallyefahren. 2014 machte sie sich, damals 77-jährig, auf eine Weltreise mit ihrem Hudson Greater Eight von 1930. Über ihre Erlebnisse schrieb sie das Buch „Ungebremst Leben“.

Dieses wilde, ungebremste Leben rühre uns alle, weil es uns unsere Sehnsüchte vor Augen führe, sagte Kathrin Oxen in ihrer Andacht. Gegangen sei Heidi Hetzer dann aber ganz leise, ohne Rennfahrertod. „Mit ihr stirbt ein Stück Berlin“, so die Pfarrerin. „Gute Fahrt, Heidi Hetzer.“