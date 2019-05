Gasag steigert Stromabsatz

Energieunternehmen versorgt mittlerweile mehr als 200.000 Abnehmer. Der Gewinn steigt aber kaum. Das liegt auch an einem Streit mit dem Land.

Berlin. Das Berliner Energieunternehmen Gasag hat sein Stromgeschäft im vergangenen Jahr deutlich ausgebaut. Der Stromabsatz wuchs um 26 Prozent auf 1303 Gigawattstunden. Der Umsatz mit Stromlieferungen stieg um 27 Prozent auf 187 Millionen Euro. Die Zahl der Verbraucher, die elektrische Energie von der Gasag bezieht wuchs um rund 40.000 auf 222.000 Kunden Ende 2018.

Insgesamt konnte die Gasag-Gruppe, zu der auch die NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg oder die SpreeGas Gesellschaft für Gasversorgung und Energiedienstleistung gehören, den Umsatz um acht Prozent auf 1,2 Milliarden Euro steigern. „In unseren Heimatmärkten Berlin und Brandenburg fühlen wir uns sehr wohl“, sagte der Vorstandsvorsitzender der Gasag AG, Gerhard Holtmeier, am Donnerstag in Berlin.

Holtmeier führt das Energieunternehmen seit Ende 2017 und hat seitdem eine Neuausrichtung des Konzerns eingeleitet. „Wir wollen in Zukunft schlankere Prozesse, unternehmensübergreifende Strukturen und noch größere Wettbewerbsfähigkeit“, erklärte er. Ziel sei es, die Gasag und ihre Tochterunternehmen für die Herausforderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte dynamischer aufzustellen. Holtmeier will dafür nicht nur neue Prozess und Strukturen etablieren. Mit der Neuaufstellung geht auch ein Personalabbau einher. Die Zahl der Mitarbeiter soll perspektivisch von derzeit rund 1800 auf 1500 sinken.

Gasag legt Streit um Konzessionsabgabe mit dem Land bei

Die eingeleitete Restrukturierung hatte im vergangenen Geschäftsjahr auch Auswirkungen auf das Ergebnis der Gasag. Rund 23 Millionen Euro musste das Unternehmen für etwaige Personalabfindungen und den Umbau von IT-Prozessen bilanziell zurückstellen. Hinzu kommen Rückstellungen für einen Streit mit dem Land Berlin.

Das Land hatte der Gasag vorgeworfen, zwischen 2009 bis 2014 eine zu geringe Konzessionsabgabe gezahlt zu haben. Diese Abgabe wird für die Nutzung des öffentlichen Straßenlandes durch die Leitungen und andere Infrastruktur fällig. Auf bis zu 18 Millionen Euro pro Jahr schätzte das Land die Mindereinnahmen. Holtmeier bestätige am Donnerstag, sich mit dem Senat nun über einen Vergleich geeinigt zu haben. Für die vergangenen Jahre wurde eine Ausgleichszahlung geleistet. Für die Zukunft wurde die Abgabe in der vom Land Berlin gewünschten Höhe festgelegt. In der Bilanz stellte die Gasag dafür rund sieben Millionen Euro zurück.

Neue Perspektiven für Berliner Erdgasspeicher

Neben dem Strommarkt will Gasag im neuen Geschäftsjahr den Ausbau weiterer Geschäftsfelder vorantreiben. Neben dem Aufbau weiterer Anlagen für die Erzeugung von Ökostrom, arbeitet das Unternehmen auch verstärkt an Energie- und Wärmelösungen für Immobilienunternehmen. Neue Perspektiven bieten sich laut Gasag auch für den stillgelegten Erdgasspeicher nahe des Berliner Olympiastadions. Gasag sieht die Chance dort nach 2023 CO2-neutrales Gas zwischenzuspeichern und dann ins Berliner Netz einzuspeisen. Der Speicher bietet dafür eine „Riesen-Chance“, sagte Gasag-Chef Holtmeier. Mit Bund und Land werde bereits über eine Förderung gesprochen. Auch wissenschaftlich solle das Projekt begleitet werden.