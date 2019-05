Karstädt. Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Karstädt in der Prignitz ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam sein Wagen am Mittwochabend von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Mehr Einzelheiten zu dem Unfall teilte das Lagezentrum in Potsdam zunächst nicht mit.

( dpa )