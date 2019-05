Neue Gesichter für die Berliner CDU

Berlin. Der neue Landesvorstand der Berliner CDU nimmt Gestalt an. Wie die Berliner Morgenpost erfuhr, soll die Hauptgeschäftsführerin der Fachgemeinschaft Bau, Manja Schreiner, neue stellvertretende Landesvorsitzende werden. Schreiner gilt in der Wirtschaft als gut vernetzt, arbeitete sie doch zuvor beim Bundesverband der Deutschen Industrie und beim Zentralverband des Deutschen Handwerks.

Seit 2018 ist sie Hauptgeschäftsführerin der Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg und vertritt damit die Interessen der mittelständischen Bauunternehmen in der Region. Mit Schreiner würde zudem eine Frau und Vertreterin eines Ost-Bezirks – sie ist politisch im Kreisverband Pankow beheimatet – in den neuen Landesvorstand eintreten.

Der designierte neue CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner sagte: „Manja Schreiner wird die Wirtschaftskompetenz der CDU Berlin im Präsidium deutlich stärken. Als starke Frau der Wirtschaft wird sie ihr hervorragendes Fachwissen gewinnbringend für Partei und Stadt einsetzen. Manja Schreiner verkörpert aus ihrer eigenen Biografie heraus zudem das Zusammenwachsen von Ost und West aus der ostdeutschen Perspektive. Ein Thema, das auch im 30. Jahr des Mauerfalls wichtig bleibt. Ich freue mich, dass Manja Schreiner in meinem Team mitarbeiten wird.“

Neuer Vorstand wird am 18. Mai gewählt

Falko Liecke.

Foto: Reto Klar

Der neue Landesvorstand soll auf dem nächsten Landesparteitag am 18. Mai gewählt werden Als weitere stellvertretende Landesvorsitzende werden nach Informationen der Berliner Morgenpost auch der stellvertretende Bezirksbürgermeister von Neukölln, Falko Liecke, und die Bürgermeisterin aus Steglitz-Zehlendorf, Cerstin Richter-Kotowski, kandidieren. Liecke soll den konservativen Flügel stärken und der CDU in Berlin in diesem Bereich Profil verschaffen. Richter-Kotowski kommt aus dem größten Kreisverband der Union, der beim Parteitag die meisten Delegierten stellt. Wegner versucht damit offenbar, eine möglichst breite Aufstellung des neuen Landesvorstands zu erreichen. Die CDU liegt in Umfragewerten zurzeit in Berlin bei 17 Prozent. Wegner hatte durch die Bekanntgabe seiner Kandidatur die amtierende Landesvorsitzende, Kulturstaatsministerin Monika Grütters, zur Aufgabe ihres Postens gedrängt. Der Spandauer Bundestagsabgeordnete hatte nach dem Machtkampf versprochen, die Partei durch einen neuen Landesvorstand wieder schlagkräftiger zu machen.