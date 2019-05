Mann vor Hostel niedergestochen: Verdächtiger in U-Haft

Berlin. Nach einer Messerattacke auf einen 24-Jährigen vor einem Hostel in Berlin-Friedrichshain ist gegen den Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Dem 19-Jährigen werde versuchter Totschlag vorgeworfen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch auf Anfrage. Der Mann sitze in der Untersuchungshaft.

Laut Polizei wurde das Opfer bei einem Streit am Samstagabend niedergestochen. Er wurde am Oberkörper, Rücken und an den Händen schwer verletzt. Der 24-Jährige kam in eine Klinik und musste sofort operiert werden. Beide Männer kannten sich laut Polizei.

Der Verdächtige flüchtete zunächst. Am Dienstag wurde er in einer Wohnung in Altglienicke gefasst.