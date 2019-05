Frankfurts OB lobt neuen "Geist der Partnerschaft"

Frankfurt (Oder). Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke (Linke) hat eine überwiegend positive Bilanz seines ersten Jahres im Amt gezogen. Es sei gelungen, einen neuen "Geist der Partnerschaft" zu leben - mit den Frankfurter Stadtverordneten, der Brandenburger Landesregierung und den angrenzenden Landkreisen, sagte er am Mittwoch vor Pressevertretern.

Dennoch seien die Lücken größer, als das, "was wir bisher geschafft haben", so Wilke weiter. Vor der Frankfurter Verwaltung liege noch "unglaublich viel Arbeit". Er habe aber das Gefühl, dass im Rathaus inzwischen alle an einem Strang ziehen würden, was vor seinem Amtsantritt nicht der Fall gewesen sei, sagte der 34-Jährige.

Der einstige Landtags- und Stadtverordnete hatte vor mehr als einem Jahr die Stichwahl gegen seinen Amtsvorgänger Martin Wilke (parteilos) gewonnen. Wilke gilt als jüngster Oberbürgermeister in Brandenburg und als erstes Stadtoberhaupt der Linken einer kreisfreien Stadt der Mark.