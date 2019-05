Hugh Jackman live in Berlin 2019 - Tickets, Termin & Show

Hugh Jackman tritt am 14. Mai 2019 in Berlin auf. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Mercedes-Benz Arena Hugh Jackman live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Hugh Jackman ist als Schauspieler bekannt, so als Wolverine in den X-Men Filmen. Aber auch als Sänger und Musicaldarsteller auf der Bühne und der Leinwand feiert er große Erfolge. Für seine Darstellung des Jean Valjean in der Verfilmung des Musicals "Les Miserables" erhielt er den Golden Globe.

Wo wird Hugh Jackman in Berlin auftreten?

Die Show findet in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, es sind noch Karten von 93,35 bis 296,90 € im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Das Konzert beginnt um 19:30 Uhr.

Wer wird Hugh Jackman in Berlin begleiten?

Keala Settle geht mit Hugh Jackman auf Tour.

Welche Lieder sind geplant?

The Greatest Show Come Alive Gaston Just the Way You Look Tonight I've Been Everywhere You Will Be Found Somebody to Love Soliloquy This Is Me Valjean's Soliloquy / I Dreamed A Dream / One Day More Arthur's Theme (Best That You Can Do) / Don't Cry Out Loud / I Honestly Love You / Quiet Please, There's a Lady On Stage / I Go To Rio Tenterfield Saddler A Million Dreams Luck Be A Lady / Singin' In The Rain / I Got Rhythm / Steppin' Out With My Baby / Sing Sing Sing Die Moritat von Mackie Messer (Mack the Knife) Nomad Two Worlds - Art Song Nomad Two Worlds - Inhibition Over the Rainbow From Now On Once Before I Go

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Hugh Jackman live in der Mercedes-Benz Arena, Dienstag, 14. Mai 2019, Showbeginn jeweils gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.