Kalou und Mittelstädt weiter im individuellen Training

Berlin. Salomon Kalou und Maximilian Mittelstädt sind vor dem Fußball-Bundesligaspiel von Hertha BSC gegen den FC Augsburg am Samstag noch nicht wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Das Duo arbeitete am Mittwoch wie schon am Vortag individuell.

Innenverteidiger Derrick Luckassen fehlte im Training nach Vereinsangaben wegen eines Magen-Darm-Infekts. Der niederländische Leihprofi von der PSV Eindhoven war seit dem zwölften Spieltag nicht mehr zum Einsatz gekommen.

Nach zuvor sieben sieglosen Spielen hatten die Berliner ihre Misere mit dem 3:1 gegen den abstiegsbedrohten VfB Stuttgart zuletzt beendet und wollen nun ihrem Trainer Pal Dardai einen würdigen Heim-Abschied bereiten. Das Engagement des Ungarn beim Profiteam endet nach dieser Saison, er soll von 2020 an wieder im Nachwuchsbereich tätig sein.