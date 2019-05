Vor Hostel niedergestochen: Polizei fasst Verdächtigen

Berlin. Im Fall eines in Berlin-Friedrichshain niedergestochenen 24-Jährigen hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 19-Jährige sei in einer Wohnung in Altglienicke gefasst worden, teilte ein Sprecher am Dienstagabend mit. Der junge Mann soll einen Bekannten am 4. Mai vor einem Hostel in der Gürtelstraße mit einem Messer an Oberkörper, Rücken und Händen schwer verletzt haben. Der Angreifer war nach der Tat geflohen, das Opfer kam in ein Krankenhaus und musste operiert werden. Der Tatverdächtige soll am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Eine Mordkommission ermittelt wegen versuchter Tötung.

( dpa )