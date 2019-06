Udo Lindenberg in Berlin 2019 live - Tickets, Termin & Show

Udo Lindenberg steht am 7. und 8. Juni in Berlin auf der Bühne.

Mercedes-Benz Arena Udo Lindenberg live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Berlin. Udo Lindenberg ist mit seiner neuer Bühnenhow auf Tour und kommt am 7. und 8 Juni für zwei besondere Auftritt nach Berlin. Mehr als eine Million Besucher verfolgten in den letzten Jahren begeistert die spektakulären Shows des "Panikmusikers". Auf der aktuellen "Udo Lindenberg - Live 2019" Tour erwartet die Fans ein völlig neues Programm, einer Fülle von musikalischen Gastauftritten und jeder Menge visueller Überraschungen.

Wie viel Energie nach wie vor in ihm steckt, bewies der Musiker unter anderem bei seiner letzten Stadion-Tournee. Es waren die gigantischsten Konzerte, die er bis dahin dargeboten hat, mit einer fulminanten Bühnenshow, zu deren Beginn und Finale „Panik-Udo“ über den Köpfen des Publikums schwebte. In Berlin haben die Fans gleich zweimal die Chance Udo Lindenberg live zu erleben: am Freitag (7. Juni) und am Sonnabend (8. Juni).

Wo wird Udo Lindenberg in Berlin auftreten?

Die beiden Shows finden in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Nein, beide Shows von Udo Lindberg in Berlin sind ausverkauft. Über die Internetseite der Mercedes-Benz Arena sind leider keine regulären und Premium-Karten mehr im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag (7. Juni) und Sonnabend (8. Juni) um 18.00 Uhr. Die Konzerte beginnen jeweils gegen 20.00 Uhr.

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Udo Lindenberg live in der Mercedes-Benz Arena, Freitag, 7. Juni 2019 (Zusatzkonzert am Sonnabend, 8. Juni), Einlass gegen 18.00 Uhr, Showbeginn jeweils gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.