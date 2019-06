Phil Collins im Berliner Olympiastadion 2019 live - Was Fans wissen müssen

Olympiastadion Phil Collins live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Berlin. Der britische Superstar Phil Collins kommt auf große Stadiontour nach Deutschland und spielt im Rahmen seiner „Still Not Dead Yet Live“-Tour am 7. Juni ein Open-Air-Konzert in Berlin. Im Gepäck hat Collins eine Auswahl seiner größten Hits und Publikumslieblinge wie „In the air tonight“ und „Another day in paradise“.

Die aktuelle Tour ist eine Fortsetzung der "Not Dead Yet"-Tour, mit der Collins 2017 sein Live-Comeback gefeiert hatte. „Ich dachte, ich würde mich unbemerkt zurückziehen“, sagte Collins über seine fast zehnjährige Bühnenabstinenz, „Aber dank meiner Fans und Familie und dem Support einiger außergewöhnlicher Musiker habe ich meine Leidenschaft für die Musik und das Auftreten wiederentdeckt. Es ist an der Zeit alles noch einmal zu machen und ich freue mich sehr darauf. Es fühlt sich einfach richtig an.”

Wo wird Phil Collins in Berlin auftreten?

Das Berlin-Konzert von Phil Collins wird im Olympiastadion (Olympischer Platz 1, 14053 Berlin) stattfinden.

Spielt Collins 2019 noch weitere Konzerte in Deutschland?

Neben dem Auftritt in Berlin am 7. Juni, macht der Brite noch Stationen in Stuttgart (Mercedes-Benz-Arena, 5. Juni), Hannover (HDI-Arena, 14. Juni), Köln (Rhein-Energie-Stadion, 21. Juni) und München (Olympiastadion, 24. Juni).

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Phil Collins im Olympiastadion sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich also beeilen. Tickets können über die Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden.

Wann geht es los?

Der Einlass startet ab ca. 17.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 18.45 Uhr.

Foto: picture-alliance/ dpa / picture-alliance/ dpa/dpa

Welche Songs wird Phil Collins spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert im Olympiastadion davon abweichen, aber diese Songs spielte Phil Collins bei seinem Konzert am 2. Februar in Melbourne:

Against All Odds Another Day in Paradise I Missed Again Hang in Long Enough Throwing It All Away Follow You Follow Me Can't Turn Back the Years Inside Out Who Said I Would Separate Lives Drum Trio Something Happened on the Way to Heaven You Know What I Mean In the Air Tonight You Can't Hurry Love Dance Into the Light Invisible Touch Easy Lover Sussudio

Zugabe:

Take Me Home

Wie komme ich zum Olympiastadion?

Komfortabel geht es mit der U-Bahn (U2) und S-Bahn (S5, S75) jeweils bis zur Station "Olympiastadion". Von da aus sind es nur wenige Minuten Fußweg. Alternativ kann man mit den Buslinien M49 und 218 bis zur Haltestelle "Flatowallee" erreichen. Auch von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Olympiastadion.

Autofahrer lassen ihr Fahrzeug besser stehen. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen. Abgesehen davon können bei der Abfahrt nach dem Konzert stundenlange Wartezeiten entstehen. Wer trotzdem mit dem Auto kommen möchte, erreicht das Olympiastadion aus dem Westen über die Heerstraße, ansonsten über den Stadtring bis zur Ausfahrt Messedamm (aus dem Süden kommend) oder Abfahrt Kaiserdamm (von Norden kommend). Danach über den Theodor-Heuss-Platz und die Reichsstraße bis zum Olympiastadion. Rund um das Olympiastadion Berlin gibt es mehrere öffentlichen Parkplätzen, die auch bei Veranstaltungen (teilweise gebührenpflichtig, ca. 10 Euro) genutzt werden können.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Erlaubt sind Gehhilfen, Sitzkissen und alkoholfreie Getränke im Karton bis maximal 0,25 Liter. Nicht erlaubt sind unter anderem: Flaschen (auch PET- und Plastikflaschen), Glas und Dosen, Speisen, Profikameras, Spiegelreflexkameras und Kameras mit abnehmbaren Zoomobjektiven, Stative, Videokameras, Klappstühle, Picknickkörbe, Kühlboxen, Kinderwagen, Tiere, Waffen aller Art, Feuerwerkskörper, Haarspray und Sprühfarben.

Hier finden Sie mehr Informationen zur Hausordnung des Olympiastadions und aktuelle Informationen zu den Einlassbestimmungen des Phil Collins-Konzerts.

Gibt es eine Altersbeschränkung beim Konzert?

Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 15 Jahren erhalten nur Zutritt mit Begleitung einer personenberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person. Kindern unter sechs Jahren wird auch mit Begleitung kein Zutritt zur Veranstaltung gewährt.

Gibt es einen barrierefreien Zugang?

Der Zugang für Rollstuhlfahrer zum Olympiastadion ist an den gesonderten Eingängen am Süd- und Osttor möglich. Auf Höhe der Blöcke C/D, G/H, J/K, N, Q/R und S/T gelangen Rollstuhlfahrer barrierefrei auf den unteren Umgang. Von dort aus können die für die Rollstuhlfahrer vorgesehenen Plätze problemlos erreicht werden. Kioske sowie behindertengerechte Toiletten sind in ausreichender Anzahl ebenfalls im Unterring vorhanden.

Phil Collins live in Berlin 2019, Freitag, 7. Juni, Einlass ab 17.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 18.45 Uhr, Olympiastadion, Olympischer Platz 1, 14053 Berlin