Alice Salomon Hochschule startet "Pflege"-Studium

Berlin. Pflege kann man in Berlin demnächst auch an einer staatlichen Hochschule studieren. Zum Sommersemester 2020 startet die Alice Salomon Hochschule den Studiengang "Pflege", wie die Hochschule am Dienstag in Berlin mitteilte. Sie ist eigenen Angaben zufolge die erste staatliche Hochschule mit diesem Angebot. Nach acht Semestern haben erfolgreiche Absolventen den akademischen Grad "Bachelor of Science" in der Tasche und sind Pflegefachfrau/-mann mit staatlicher Anerkennung. "Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels im Gesundheitswesen ist der neue Studiengang Pflege ein wichtiger Beitrag zur Aufwertung der Gesundheitsberufe", sagte Rektorin Bettina Völter. In Berlin gibt es bereits an privaten Hochschulen Pflege-Studiengänge.

( dpa )