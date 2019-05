Unfälle Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Altlandsberg

Altlandsberg. Bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Altlandsberg (Landkreis Märkisch Oderland) sind am Dienstagmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 40-jähriger Autofahrer geriet aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Er stieß dort mit zwei anderen Fahrzeugen zusammen. Sowohl der Mann als auch die Fahrerin eines anderen Autos wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf 12 000 Euro.