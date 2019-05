Aubin fordert "leidenschaftliches Eishockey"

Berlin. Der neue Coach der Eisbären Berlin, Serge Aubin, schwört seine künftige Mannschaft auf einen schwungvollen Spielstil in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ein. "Ich habe eine klare Vision, wie die Mannschaft spielen soll: Wir wollen einen Stil spielen, der schnell und dynamisch ist und Leidenschaft in die Halle bringt", sagte Aubin bei seiner offiziellen Präsentation am Montag bei einer Pressekonferenz in der Arena am Ostbahnhof.

Konkrete Saisonziele mochte der 44 Jahre alte Kanadier angesichts der anstehenden spielerischen und personellen Veränderungen noch nicht formulieren. "Es wird eine Zeit dauern, bis wir unser höchstes Niveau erreicht haben", sagte er. Das liege auch am großen Umbruch im Kader. Neun Spieler haben den Verein bereits verlassen, weitere Abgänge könnten folgen. Über den Stand einer möglichen Verpflichtung des dänischen Nationaltorhüters Sebastian Dahm gab es hingegen keine Informationen.

Eine große Rolle beim Neustart sollen Talente aus dem eigenen Nachwuchs spielen. Er sei derzeit extra in Berlin, um sie zu treffen, sagte Aubin: "Ich will früh eine Beziehung schaffen, auf die wir aufbauen können."