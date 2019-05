Massenkarambolage auf Autobahn bei Storkow

Fürstenwalde/Frankfurt (Oder). Acht Fahrzeuge sind bei einem Unfall auf der Autobahn 12 (Berlin-Frankfurt) zwischen den Anschlüssen Storkow und Friedersdorf ineinander gerast. Wie die Polizei in Frankfurt (Oder) am Montag mitteilte, wurden am Morgen acht Menschen im Alter von 33 bis 63 Jahren verletzt. Ein Schwerverletzter wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Sieben Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf etwa 80 000 Euro. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt. Die Fahrbahn in Richtung Berlin war wegen der Bergungsarbeiten bis zum Mittag gesperrt.