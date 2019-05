Radioeins: Vor Blitzern wird nicht mehr gewarnt

Zur Begründung nennt der Sender die Unfallzahlen in Berlin - und deren Ursache.

Berlin. Der Berliner Sender Radioeins hat angekündigt, zukünftig keine Meldungen mehr auszustrahlen, in denen mitgeteilt wird, wo auf Berlins Straßen Temposünder geblitzt werden.

Zur Begründung teilte der Sender bei Twitter mit: „Wir halten Blitzermeldungen im Radio aus verschiedenen Gründen für nicht mehr zeitgemäß. Da sind zum Beispiel die konstant hohen Unfallzahlen in Berlin und Brandenburg, deren Ursache oft Raserei ist.“

Der Programmchef von Radioeins, Robert Skuppin, gab die Änderung des bisherigen Prozederes in einem 23-sekündigen Clip via Twitter bekannt. Dabei würzte er seine Ankündigung mit einem verspielten Jux.

Radioeins präsentiert Absetzung der Blitzermeldung mit Schabowski-Witz

So lässt er sich von einem Kollegen außerhalb des Bildausschnitts fragen: „Ab wann tritt das in Kraft?“ Darauf blättert Skuppin scheinbar etwas überrumpelt in den vor ihm liegenden Unterlagen, gibt ein „Ähm“ von sich, um dann zu antworten: „Also, das tritt nach meiner Erkenntnis… sofort, unverzüglich.“

In eigener Sache: Ab heute gibt es keine Blitzermeldungen mehr bei uns. #Blitzer #Blitzermeldungen pic.twitter.com/3vQ5g6Gfmj — radioeins (@radioeins) May 6, 2019

Damit persifliert der 1964 in Bayern geborene Skuppin den Auftritt des damaligen Ersten Sekretärs der SED-Bezirksleitung Berlin, Günter Schabowski bei seiner live übertragenen Pressekonferenz am Abend des 9. November 1989 in Ost-Berlin.

Schabowski hatte wie in einer Fußnote, dafür umso folgenreicher, bekannt gegeben, dass die Mauer geöffnet und die Ausreise aus der DDR gestattet wird. Gefragt, ab wann die neue Regelung gilt, sagte Schabowski, überrascht wirkend: „Das tritt nach meiner Erkenntnis… sofort… unverzüglich.“