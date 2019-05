Prozess: Mit Großfamilie gedroht und Immobilie verlangt?

Ein hölzerner Hammer liegt auf der Richterbank in einem Verhandlungssaal.

Berlin. Weil sie Mieter einer Werkstatt in Berlin-Britz bedroht und drangsaliert haben sollen, kommen drei Männer heute vor das Landgericht. Die 38- bis 58-Jährigen sollen versucht haben, die Herausgabe des Gewerbegrundstücks zu erpressen. Den Geschädigten hätten sie im Februar 2017 damit gedroht, dass sie Angehörige einer stadtbekannten arabischstämmigen Großfamilie seien und die "Macht von Berlin" darstellten. Als vierter Angeklagter muss sich der Vermieter wegen Beihilfe verantworten. Dem 71-Jährigen sei der Verkauf an die Großfamilie lukrativer erschienen als die bereits mündlich vereinbarte Veräußerung an die langjährigen Mieter.