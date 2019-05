Angriff in einer Shisha-Bar: Gast wird mit Flasche verletzt

Berlin. Vier Männer haben in einer Shisha-Bar in Berlin-Wilmersdorf Gäste und Mitarbeiter geschlagen. Das Quartett besuchte am frühen Sonntagmorgen das Lokal in der Lietzenburger Straße, wie die Polizei mitteilte. Sie attackierten plötzlich andere Gäste und das Personal. Ein Mann schlug einem 20-Jährigen eine Flasche auf den Kopf und verletzte ihn. Ein anderer habe mit einer großen Vase geworfen und die Einrichtung beschädigt.

Bei einer anschließenden Rangelei wurden mehrere Wasserpfeifen sowie Möbel und Kleidung der Gäste beschädigt. Anschließend verschwanden die Angreifer in unbekannte Richtung. Der verletzte 20-Jährige kam in ein Krankenhaus. Als die alarmierte Polizei Anzeigen in dem Lokal aufnahm, erschienen mehrere Männer, die nach Angaben der Beamten nicht zu den Angreifern gehören. Die Sicherheitskräfte entdeckten bei ihnen allerdings gefährliche Gegenstände wie Messer und eine Machete. Diese wurden sichergestellt. Der Grund für den Streit war zunächst unklar.