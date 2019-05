Chance für Union: Sieg würde Platz zwei bedeuten

Darmstadt. Der 1. FC Union Berlin will die Ausrutscher der Konkurrenz im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga nutzen. Die Köpenicker haben am drittletzten Spieltag die große Chance, mit einem Sieg beim SV Darmstadt 98 am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) von Platz drei auf zwei und damit einen direkten Aufstiegsrang zu springen. Der derzeitige Zweite SC Paderborn hatte am Freitag mit 0:2 bei Arminia Bielefeld gepatzt. Auch der Tabellenvierte Hamburger SV kassierte am Samstag beim 0:3 gegen den FC Ingolstadt einen weiteren Rückschlag. In bislang zwei Auswärtsspielen bei Darmstadt konnte Union allerdings noch keinen Punkt holen.

( dpa )