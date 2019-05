Berliner Standesämter: Wer heiraten will, muss warten

Berlin. Wer in Berlin den Bund fürs Leben schließen will, muss lange warten. Mehr als 1300 Ehe-Anträge seien in der Hauptstadt derzeit offen, berichtete der "Berliner Kurier" unter Berufung auf eine Antwort des Senats. Demnach fehlten in der Stadt 36 Standesbeamte. Außerdem funktioniere die Online-Terminvergabe derzeit nicht.

"Der Senat steht dem Glück vieler Menschen im Weg, wenn er die Eheschließung zu einem Glücksspiel macht", sagte die Abgeordnete Maren Jasper-Winter der Zeitung. Die FDP-Politikerin hatte die Anfrage an den Senat gestellt.