Entwarnung beim Eichenprozessionsspinner: Keine Bekämpfung

Berlin/Potsdam. Die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners zeigt Erfolg. In den Wäldern von Berlin und Brandenburg ist das Vorkommen des Schädlings deutlich zurückgegangen. Erstmals seit Jahren wird in dieser Saison der Eichenprozessionsspinner im Brandenburger Wald nicht bekämpft. „Es ist im Moment nicht notwendig“, sagte Michel Kopka vom Landesbetrieb Forst auf Anfrage.

Die zurückliegenden Aktivitäten haben sich ausgezahlt. „Im Berliner Wald haben wir schon in den vergangenen Jahren einen Rückgang der Populationen des Eichenprozessionsspinners verzeichnet“, sagt Marc Franusch, Sprecher der Berliner Forsten. „Maßnahmen aus Gründen der Gesundheitsvorsorge waren nur an Einzelbäumen in der Nähe von Kitas, Schulen oder ähnlich exponierten Standorten erforderlich.“ Eine Bekämpfung im Wald habe nicht stattgefunden und stehe 2019 auch nicht an.

Nester des Eichenprozessionsspinners abgesaugt

„Die Strategie der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners und das Absaugen der Nester ist bislang aufgegangen“, bestätigt Christian Hönig, Fachreferent Baumschutz im Bund für Umwelt und Naturschutz Berlin. Auch die Witterung habe zum Rückgang beigetragen. Doch der Schädling ist nicht komplett verschwunden. Im Einzelfall wird das zuständige Bezirksamt dagegen vorgehen. 2018 waren vor allem Grünanlagen betroffen, darunter Görlitzer Park, Britzer Garten und Volkspark Rehberge. Eichen im Tierpark waren befallen.

Auch in Brandenburg behandeln die Städte, Kommunen und Landkreise bei Befall einzelne Bäume oder Baumgruppen eigenständig. Der Landkreis Prignitz startet am 13. Mai wieder in mehreren Kommunen. In Potsdam, wo in den vergangenen Jahren intensiv gegen den Schädling vorgegangen war, sei zunächst keine Bekämpfung geplant, sagte eine Stadtsprecherin. „Wir beobachten.“

Seit 2004 ist der Eichenprozessionsspinner verstärkt in Berlin und Brandenburg aufgetreten. Die Raupen des Nachtfalters ernähren sich von Blättern und Knospen. Sie leben in großen Nester zusammen. Ihre Brennhaare enthalten ein Nesselgift. Bei Berührung kann es zu Hautentzündungen und Augenreizungen kommen.