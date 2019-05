Film Lola-Verleihung: Erste Filmstars am roten Teppich

Berlin. Ein roter Teppich für das deutsche Kino: Bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises in Berlin sind am Freitag die ersten Gäste eingetroffen. Darunter waren die Schauspielerin Heike Makatsch, die Ehrenpreisträgerin Margarethe von Trotta und der Schauspieler Ulrich Matthes, der neue Präsident der Deutschen Filmakademie. Die Lolas werden auf dem Berliner Messegelände verliehen. Sie gelten als wichtigste nationale Auszeichnung in der Filmbranche.

Die etwa 2000 Mitglieder der Deutschen Filmakademie haben über viele der Gewinner abgestimmt. Die Auszeichnungen sind mit insgesamt fast drei Millionen Euro für neue Projekte dotiert. Das ZDF sollte die Verleihung zeitversetzt ab 22.55 Uhr zeigen.