Er äußerte Kritik: AfD schließt Mitglied von Parteitag aus

Georg Pazderski gilt als der starke Mann in der Berliner AfD. Er ist Partei- und Fraktionsvorsitzender und gehört als stellvertretender Sprecher auch dem Vorstand der Bundespartei an. Nun steht die Frage im Raum, ob er und die weiteren Mitglieder des Berliner Parteivorstands noch rechtmäßig im Amt sind.

Berlin. Vor dem Parteitag am Wochenende hat die AfD weiter mit internen Querelen zu kämpfen. Nach seiner Kritik am Parteivorstand darf AfD-Mitglied Frank Martin (59) nun nicht zum Parteitag kommen. Außerdem wurde ihm mitgeteilt, dass er als Pankower nicht im Bezirksverband der AfD in Reinickendorf Mitglied sein könne.

Martin hatte öffentlich angezweifelt, dass der AfD-Parteivorstand noch rechtmäßig im Amt ist. Laut einem Antrag, den er beim Parteitag einbringen wollte, hätte Parteichef Georg Pazderski längst neu gewählt werden müssen. Laut Parteivorstand soll das aber erst im Herbst dieses Jahres erfolgen. Der Antrag schaffte es mit weiteren Anträgen Martins, in denen er etwa die Stärkung von Mitgliederrechten forderte, nicht in die Antragsmappe.

Grund für Streit ist die Parteisatzung

Der Grund für den Streit liegt in der Parteisatzung, die schwammig formuliert ist. Demnach finden die Wahlen für den Vorstand „spätestens zu Beginn des zweiten Kalenderjahrs nach der Wahl statt“. Die letzte Wahl erfolgte im November 2017. Die Wahl hätte laut Martin also zu Beginn dieses Jahres erfolgen müssen. Da dies nicht geschah, sei der aktive Vorstand nicht mehr rechtmäßig im Amt.

AfD-Vorstand will nachbessern

Im Vorstand der AfD gibt man sich zwar gelassen, räumte aber ein, dass die Satzung tatsächlich ungenau formuliert sei. „Das müssen wir korrigieren“, sagte der stellvertretende Landesvorsitzende Karsten Woldeit auf Anfrage der Berliner Morgenpost. Allerdings sei völlig klar, so Woldeit, dass der Parteivorstand für zwei Jahre gewählt werde. „So wie bei allen anderen Parteien auch.“

Das Landesschiedsgericht der Berliner AfD nimmt, wie berichtet, die Argumentation des Parteimitgliedes dagegen offenbar ernst. Die Rechtslage sei „hier nicht so eindeutig, wie vielleicht vom Vorstand angenommen“, heißt es in einem Schreiben des Landesschiedsgerichtes an die Mitglieder des Parteivorstands, das der Berliner Morgenpost vorliegt. Das Gericht empfiehlt hier nachzubessern.