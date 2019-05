Karuna Sub: Buslinie für Obdachlose startet am 6. Mai

Berlin. Sich unkompliziert mit Bus und Bahn durch die Stadt bewegen, für Obdachlose kaum denkbar. Das soll sich durch Karuna Sub jetzt ändern. Die Sozialgenossenschaft Karuna hat zusammen mit der Berliner Senatsverwaltung für Soziales die Busse ins Leben gerufen.

Das Angebot richtet sich vor allem an Obdachlose, die auf Grund von psychischen oder physischen Erkrankungen in ihre Mobilität eingeschränkt sind oder im Rollstuhl sitzen. „Einmal in der Woche etwas in Ruhe besprechen und einen Ort zu haben, an dem uns zum Beispiel Friseure besuchen kommen können, um uns wieder schick zu machen“, wünscht sich einer der am Konzept beteiligten.

Großer und kleiner Bus in Berlin unterwegs

Ab dem 6. Mai sind die beiden knallbunten Busse in Berlin unterwegs. Die Busse fahren verschiedenste Orte in der Stadt an. Von Montag bis Donnerstag fährt ein Bus vom Bahnhof Lichtenberg über den Treptower Park und den Mariannenplatz zum Leopoldplatz. Der kleine Bus soll flexibler eingesetzt werden, je nachdem, wo er gebraucht wird.

Am Freitag steht der Bus von neun bis 16 Uhr am Mariannenplatz. Diese Haltestelle vor der St. Thomas Kirche wird ab Sommer aber durch den Duschbus des Sozialdienst Katholischer Frauen für Frauen ergänzt.

„Die Aufgaben in der Obdachlosenhilfe“ sind schon längst in ihrer Dimension nicht mehr von den SozialarbeiterInnen allein zu bewältigen. Ohne ein breites Bündnis mit den BerlinerInnen haben wir keine Chance auf eine Verbesserung der Situation der rund 8000 obdachlosen Menschen der Stadt.“ sagt Jörg Richert, Vorstand der Karuna Sozialgenossenschaft.