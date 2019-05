Unfall mit Bierlaster am Dreieck Spreeau

Potsdam/Freienbrink. Beim Unfall mit einem Lastwagen auf dem südlichen Berliner Ring am Dreieck Spreeau ist am Freitag ein Mensch verletzt worden. Zwei Sattelzüge waren laut Polizei auf dem Weg von der A10 auf die A12, als der Fahrer des hinteren Fahrzeugs ein Stauende übersah und auf seinen Vordermann auffuhr. Der 43-jährige Fahrer kam verletzt in ein Krankenhaus. Nach Polizeiangaben hatte einer der beiden Sattelschlepper Bierflaschen geladen, die sich nach dem Unfall über die Autobahn verteilten. Die Bergung der beiden Laster dauerte am frühen Freitagnachmittag an, die A10 wurde in Richtung Frankfurt (Oder) gesperrt.

( dpa )