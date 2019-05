Geldtransporter-Überfall am Alexanderplatz: Zwei Verdächtige angeklagt

Maskierte haben einen Geldtransporter am Alexanderplatz überfallen. Der Raub fand Zeugen zufolge gegen 7.30 Uhr am 19. Oktober 2018 im Bereich Alexanderstraße/Schillingstraße statt. Auf der Flucht schossen die Täter.

Überfall auf Geldtransport: So lief die Tat ab Maskierte haben einen Geldtransporter am Alexanderplatz überfallen. Der Raub fand Zeugen zufolge gegen 7.30 Uhr am 19. Oktober 2018 im Bereich Alexanderstraße/Schillingstraße statt. Auf der Flucht schossen die Täter.

In der Nähe des Alexanderplatzes kam es am 19. Oktober 2018 zu einem Geldtransporterüberfall. Nun wurde Anklage erhoben.

Berlin. Es war ein spektakulärer Überfall: Am 19. Oktober 2018 hatten fünf Männer in der Nähe des Alexanderplatzes einen Geldtransporter überfallen. Die Täter rammten auf ihrer Flucht mehrere Autos und schossen auf ein Polizeiauto.

Rund ein halbes Jahr danach hat nun die Berliner Staatsanwaltschaft zwei Tatverdächtige angeklagt. Dem 38-jährigen Suphi S. wird schwerer Raub vorgeworfen, dem 33-jährigen Abdallah T. Beihilfe. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag beim Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Suphi S. soll eines der Tatautos gefahren haben, Abdallah T. soll die bei der Tat verwendeten Hydraulikfahrzeuge und eines der Tatautos besorgt haben. Beide Männer sitzen in Untersuchungshaft. Die weiteren Täter sind noch nicht gefasst.

Geldtransporter-Überfall am Alexanderplatz: So lief die Tat ab

Am 19. Oktober 2018 kam es gegen 7.30 Uhr in der Schillingstraße in Mitte zu dem Überfall auf den Geldtransporter. Zusammen mit vier weiteren Männern soll S. den Geldtransporter mit zwei Autos ausgebremst und gerammt haben, bis er stoppte. Der Geldtransporter-Fahrer und sein Kollege wurden dann mit einer Schnellfeuerschusswaffe bedroht. Währenddessen wurde die Tür des Transporters mit einem hydraulischen Spezialgerät aufgebrochen. Die Männer klauten insgesamt sieben Millionen Euro, die sich in Geldkisten befanden. Eine Kiste ließen sie zurück.

Der aufgebrochene Geldtransporter.

Foto: Reto Klar

Beute geht nach Überfall auf der Flucht verloren

Nach dem Verladen der Geldkisten flüchteten die Täter mit ihren Autos, einem Audi und einem Mercedes. Eines der Tatfahrzeuge soll S. gefahren haben. Eine Streife des Polizeiabschnitts nahm die Verfolgung auf. Die Täter begannen in der Neuen Grünstraße aus dem Mercedes heraus, die Beamten zu beschießen. Die Beamten wurden nicht verletzt. Der Einsatzwagen wurde aber getroffen. Die Polizisten brachen die Verfolgung ab.

Eines der Fluchtfahrzeuge der Täter steht hinter einem Absperrband in der Lindenstraße.

Foto: Paul Zinken / dpa

Die Täter rasten in Richtung Kreuzberg davon und verursachten dabei mehrere Verkehrsunfälle. Die Insassen des schwarzen Mercedes mussten in der Feilnerstraße ihre Flucht beenden. Sie ließen das Auto zurück, weil es einen Platten hatte. Sie stiegen dann in einen Audi um und flüchteten weiter mit ihrem Komplizen. Dieser Wagen wurde später auch in Kreuzberg gefunden. Dort war auch der Rest des erbeuteten Geldes. Einen Teil der Beute verloren die Täter schon am Tatort.

Eine umgedrehte Transportbox liegt auf der Alexanderstraße/Ecke Schillingstraße.

Foto: Paul Zinken / dpa

Tatverdächtige beim Geldtransporter-Coup mit Verbindungen ins Clan-Milieu

Nach Informationen der Berliner Morgenpost ist der 38-jährige S. kein Unbekannter für die Ermittlungsbehörden. Der staatenlose Mann mit kurdisch-libanesischer Herkunft ist schon länger im Visier der Ermittler. Er soll enge Beziehungen zum Clan-Milieu pflegen. Außerdem soll er im engen Kontakt mit einer Familie stehen, die in der Hauptstadt sehr viele Straftaten begangen hat. Dem 38-jährigen S. konnten bislang noch keine größeren Delikte nachgewiesen werden.

Clans in Berlin im Visier der Ermittlungsbehörden

Im Jahr 2017 richteten sich laut Berliner Polizei 14 der 68 größeren Ermittlungsverfahren zur organisierten Kriminalität gegen Banden mit Mitgliedern kurdisch-arabischer Herkunft. In Berlin soll es mindestens zwölf Großfamilien mit kriminellen Mitgliedern geben. Ein Teil davon ist in Neukölln zu Hause. Viele Mitglieder haben inzwischen einen deutschen Pass. Das Problem ist aber nicht nur auf Berlin beschränkt. Die oft verzweigten Clans sind auch im Ruhrgebiet, in Niedersachsen und in Bremen aktiv.

Kriminelle Mitglieder verübten Überfälle wie vor Jahren auf ein Pokerturnier mitten in Berlin und auf die Schmuckabteilung im KaDeWe. Außerdem gab es spektakuläre Einbrüche: Etwa in einer Bank im Süden der Stadt. Dieser Einbruch endete in einer Explosion. Außerdem wurde aus dem Bode-Museum eine 100 Kilogramm schwere Goldmünze gestohlen.

Auch Drogenhandel, Schutzgelderpressung und illegales Glücksspiel zählen zum Geschäftsfeld. Das alles wirft hohe Gewinne ab. Mit dem Geld kaufen Clanmitglieder u.a. Wohn- und Geschäftshäuser. Banken und Immobilienmakler meldeten sich mehrfach beim Berliner LKA im Rahmen des Geldwäschegesetzes.

