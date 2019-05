Geldtransporter Nähe Alexanderplatz überfallen: Zwei Räuber angeklagt

Überfall auf Geldtransport- So lief die Tat ab

In der Nähe des Alexanderplatzes kam es am 19. Oktober 2018 zu einem Geldtransporterüberfall. Nun wurde Anklage erhoben.

Berlin. Es war ein spektakulärer Überfall: Am 19. Oktober 2018 haben Männer in der Nähe des Alexanderplatzes einen Geldtransporter überfallen. Monate später wurde „gegen den 38-jährigen Suphi S. und den 33-jährigen Abdallah T. Anklage vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Berlins wegen schweren Raubes und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr bzw. wegen Beihilfe zum schweren Raub erhoben“. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft beim Kurznachrichtendienst Twitter mit.

So lief der Geldtransporter-Coup

Am 19. Oktober 2018 kam es gegen 7.30 Uhr in der Schillingstraße in Mitte zu einem Überfall auf einen Geldtransporter. S. wird vorgeworfen, daran beteiligt gewesen zu sein. Zusammen mit vier weiteren Männern bremste er den Geldtransporter mit zwei Autos aus bzw rammte ihn bis er stoppte. Der Geldtransporter-Fahrer und sein Kollege wurden dann mit einer Schnellfeuerschusswaffe bedroht. Währenddessen wurde die Tür des Transporters mit einem hydraulischen Spezialgerät gewaltsam aufgebrochen. Die Männer klauten insgesamt sieben Millionen Euro.

Beute geht auf der Flucht verloren

Eines der Tatfahrzeuge soll S. gefahren haben. Bei der Flucht rammten die Täter mehrere Fahrzeuge. Aus einem zweiten Fluchtfahrzeug schossen sie auf einen Einsatzwagen der Polizei. Die beiden Fluchtfahrzeuge ließen die Täter mit den sieben Millionen Euro zurück, weil diese nach vielen Zusammenstößen nicht mehr fahrtüchtig waren.

Vorwurf an die Angeklagten

T. soll Anfang Januar 2018 die für die tat verwendeten Hydraulikwerkzeuge besorgt haben. Im Juni 2018 organisierte er die Tatfahrzeuge.

S. befindet sich für diese Taten seit dem 30. November 2018 in Untersuchungshaft - t. seit dem 6. Dezember 2018.