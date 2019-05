A10: So umfahren Sie die Sperrung zwischen Dreieck Pankow und AS Mühlenbeck

Es ist wieder so weit: Bauarbeiten stehen auf der A10 zwischen Dreieck Pankow und AS Mühlenbeck an. Das sind die Umleitungen.

Berlin. Achtung Autofahrer, es wird wieder gebaut: Die A10 wird ab Freitag, den 3. Mai ab 22 Uhr in beiden Richtungen zwischen Dreieck Pankow und AS Mühlenbeck wegen Brückenbauarbeiten gesperrt. Die Bauarbeiten sollen sich bis zum 6. Mai um vier Uhr ziehen.

Vollsperrung auf dem nördlichen Berliner Ring

Foto: Henriette Anders / bm infografik

Die Verkehrsinformationszentrale empfiehlt folgende Umleitungsstrecken:

• Von der A10 aus Richtung Dreieck Spreeau kommend wird der Verkehr via A11 zur AS Wandlitz abgeleitet und von dort über die B273 und L21 zur AS Mühlenbeck (A10) geführt.

• Von der A114 kommend sollten Sie bereits an der AS Bucher Straße abfahren (Sperrung Schönerlinder Straße). Es wird empfohlen via Hobrechtsfelder Straße, Schönerlinder Chaussee, auf B109 weiter bis Schönerlinde und weiter (B109 verlassen) über Mühlenbeck zur AS Mühlenbeck zu fahren. Die Umfahrung ist nicht ausgeschildert!

• Verkehrsteilnehmer aus dem Zentrum Berlins wird empfohlen die Sperrung großräumig über die A111 zu umfahren.

Bahnbrücke zwischen Oranienburg und Hohen-Neuendorf neu gebaut

Außerdem wird in der Nacht von Freitag, dem 10. Mai (22.00 Uhr), bis Sonnabend, den 11. Mai (6.00 Uhr), der Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und Mühlenbeck in beide Richtungen gesperrt sein. Hier wird die Bahnbrücke zwischen Oranienburg und Hohen-Neuendorf neu gebaut. Dazu wird vorübergehend eine Kabelhilfsbrücke errichtet. In beiden Fällen wurden Umleitungsstrecken eingerichtet.

Wegen des geplanten sechsspurigen Ausbaus des Berliner Rings (A10) kommt es bis 2022 immer wieder zu Sperrungen. Die Strecken werden bei laufendem Betrieb ausgebaut und erneuert. Dafür werden unter anderem zehn Brücken neu gebaut, eine Brücke abgerissen und 28 Ersatzneubauten errichtet. Die A10 und die A24 zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin gehören zu den meistbefahrenen Strecken der Hauptstadtregion.