Berliner CDU: Summer-School statt Sommerferien

Berlin. Dieser Vorschlag wird wohl nicht auf Begeisterung bei den Schülern stoßen: Auf der dreitägigen Klausurtagung in Weimar will die Berliner CDU über sogenannte Summer-Schools debattieren - das berichtet der "Tagesspiegel". Schüler mit mangelnden Deutschkenntnissen sollen im Sommer nachsitzen. Dabei stehen Kinder mit Migrationshintergrund besonders im Fokus. Pauken statt Ferien!

„Zur Reduzierung der hohen Zahl von Schulabbrechern ohne Abschluss soll eine verpflichtende Summer-School für Kinder mit ungenügenden Deutschkenntnissen fester Bestandteil des deutschen Schulsystems werden“, zitiert die Zeitung aus dem 32-seitigen Positionspapier. Dieses Papier soll vom wirtschaftspolitischen Sprecher der Fraktion, Christian Gräff, maßgeblich mitverfasst worden sein. Auch Unternehmen, Verbände und Kammern waren an der Ausarbeitung beteiligt.

Elektronische Zeiterfassung in Schulen

Neben der Summer-School gibt es noch eine weitere Maßnahme. Die Berliner CDU will auch über eine elektronische Zeiterfassung diskutieren. So soll das Schwänzen in den Griff gekriegt werden. Auch Eltern sollen Zugriff auf die Anwesenheitszeiten der Kinder erhalten. Sollte ein Schüler zum vierten Mal unentschuldigt fehlen, soll eine „Zentrale Berliner Beratungsstelle Schulversäumnis“ ein verpflichtendes Gespräch mit den Eltern und dem Kind suchen.

Außerdem will die Berliner CDU jedem Grundschüler ab der dritten Klasse einen Computer oder ein Tablet zur Verfügung stellen. Das soll laut Bericht ab 2030 umgesetzt werden. Dirk Stettner, Sprecher für Digitales in der Berliner Fraktion, macht sich für eine „Qualitätsoffensive für unsere Schulen“ stark. Er schlägt vor, dass die Schulen an das Landesnetz inklusive W-Lan angeschlossen werden. Bildungsserver sollen angeschafft werden - diese sollen den Zugang zu digitalen Unterrichtsinhalten und Lehr- und Lernmitteln erleichtern.