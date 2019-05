Wetter in Berlin Es wird kalt! Am Wochenende droht sogar Frost in Berlin

Der Frühling macht in Berlin und Brandenburg eine Pause: Die Temperaturen sollen am Wochenende maximal zwischen acht und zwölf Grad erreichen. In Berlin bringt der Mai also erst einmal keine Frühlingswetter, sondern fallende Temperaturen. "Eine Kaltfront bringt in der Nacht zum Freitag deutlich kühlere Luft", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Erwartet werde eine Höchsttemperatur von 12 Grad, bei tagsüber stark bewölktem Himmel und relativ viel Wind. Dabei bleibe es meist trocken.

Noch wärmer anziehen müssen sich Berliner dann am Wochenende, denn der Abwärtstrend setzt sich laut DWD fort: Die Maximalwerte liegen tagsüber nur noch bei 10 bis 12 Grad, nachts sinken die Temperaturen auf zwei Grad, auch Schauer sind den Angaben zufolge möglich. Gartenbesitzer müssten unter Umständen mit Frost in Bodennähe rechnen, so der Meteorologe. Zu Beginn der kommenden Woche ändert sich das Wetter demnach kaum, es bleibt wechselhaft. "Die 20-Grad-Marke ist erstmal nicht in Sicht."

Dabei könnte es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Sonnabend im Nordwesten Brandenburgs mit geringer Wahrscheinlichkeit auch kurze Gewitter mit Graupel geben. In der Niederlausitz werde mit länger andauerndem Regen gerechnet. Die Temperaturen liegen dabei zwischen acht und elf Grad.

In der Nacht zum Sonntag fallen die Werte auf zwei Grad bis minus ein Grad, in Bodennähe kann es zu Frost kommen. Der Sonntag startet zunächst heiter und trocken, wie der DWD mitteilte. Tagsüber seien jedoch Schauer möglich. Die Höchsttemperaturen liegen am Sonntag bei zwölf Grad. Zu Beginn der kommenden Woche ändert sich das Wetter kaum. Es bleibt kühl und wechselhaft.