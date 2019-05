Eurowings fliegt jetzt auch Berlin-München

Berlin. Eurowings fliegt jetzt auch zwischen Berlin und München. Die Billigfluggesellschaft bietet damit insgesamt vier innerdeutsche Strecken an, die auch von der Mutter Lufthansa bedient werden. Tickets sind ab sofort ab 34,99 Euro für einen One-Way-Flug über eurowings.com oder die Eurowings-App buchbar, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Nach Expertenmeinung reagiert Lufthansa damit auch auf das zuletzt starke Wachstum der Deutschen Bahn auf dieser Verbindung. Seit der Eröffnung der neuen ICE-Strecke durch den Thüringer Wald Ende 2017 hat sich die Fahrzeit zwischen Berlin und München von gut sechs auf teilweise unter vier Stunden verkürzt. Die Zahl der Bahnreisenden soll sich seither verdoppelt haben. Bahnchef Richard Lutz kündigte bereits weitere zusätzliche Zugverbindungen ab Dezember an.

Eurowing bietet bis zu fünf Flüge am Tag an

Der Billigflieger der Lufthansa-Gruppe fliegt seit dem 1. Mai täglich zwischen Berlin-Tegel und München: Wochentags mit vier Umläufen pro Tag, ab 17. Mai kommt freitags eine fünfte Verbindung hinzu. Am Wochenende steht die Route dreimal am Tag im Flugplan. Eurowings ergänzt mit dem neuen Angebot das bestehende Lufthansa-Angebot auf dieser Strecke.

Insgesamt biete die Lufthansa Gruppe nun über 300 wöchentliche Flüge zwischen der Spree und der Isar an, heißt es in einer Mitteilung am Donnerstag. Auch Lufthansa-Konkurrent Easyjet hat die Verbindung aktuell bis zu neunmal am Tag im Flugplan. Die Strecke Berlin–München festigt nach Angaben des Branchendienstes airliners.de den zweiten Platz im innerdeutschen Flugverkehr. Nach wie vor ist die Strecke Berlin-Frankfurt mit rund 1,46 Millionen angebotenen Sitzplätzen bis Ende des Sommerflugplans die aufkommenstärkste innerdeutsche Route.