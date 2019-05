CDU schärft ihr Profil als Wirtschaftspartei

Auf dem Programm der Klausurtagung in Thüringen stehen Themen, mit denen Berlins größte Oppositionspartei punkten will.

Berlin. Am Freitag macht sich Berlins CDU-Fraktion auf den Weg nach Thüringen. Auf der dreitägigen Klausurtagung im Weimarer Land wollen die Unionspolitiker über die strategische und politische Neuausrichtung der Partei für die zweite Halbzeit dieser Wahlperiode beraten. Besonderer Schwerpunkt: der Themenkomplex „Wirtschaft und Arbeit der Zukunft“.

„Wir haben 180 Seiten Anträge abzuarbeiten“, sagte Fraktionschef Burkard Dregger bei der Vorstellung des Klausur-Programmes am Donnerstag. Neben Themen der aktuellen Tagespolitik wolle man sich intensiv mit den Themen Wirtschaft, Bildung und Verwaltung auseinandersetzen.

Dass die Berliner Abgeordneten den Fokus auf Wirtschaftsthemen legen, zeigt schon die Gästeliste: Neben dem Berliner IHK-Geschäftsführer Jan Eder, der den Politikern „Grundzüge einer smarten Wachstumsstrategie“ vorstellen will, ist auch Christian Hoßbach, Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) in Berlin-Brandenburg, eingeladen. Hoßbach wird über das Thema „Berlin 2030 – Zukunft der Arbeit, Arbeit der Zukunft“ referieren.

Fraktionschef Dregger hat einen Audi mit Elektroantrieb bestellt

Eingeladen ist ferner Frank Pawlitschek, Chef und Gründer von ubitricity Berlin, „der mit innovativen Lademodellen E-Mobilität ermöglicht – international ist das Start-up gut im Geschäft, nur nicht in Berlin“, so Dregger, der nach eigener Aussage bereits einen Audi mit Elektroantrieb als Dienstwagen bestellt hat. „Immerhin, im Abgeordnetenhaus stehen zwei Ladesäulen zur Verfügung“, ergänzte er. Klar sei aber, dass die Hauptstadt in Sachen E-Mobilität noch deutlich besser werden müsse.

Zulegen muss Berlins größte Oppositionspartei auch noch beim Wähler, wenn sie in zweieinhalb Jahren wieder in Regierungsverantwortung stehen will. Nach der aktuellen Forsa-Umfrage aus dem Monat April im Auftrag der Berliner Zeitung würden bei einer Abgeordnetenhauswahl derzeit nur 17 Prozent der Berliner Wahlberechtigten der CDU ihre Stimme geben. Immerhin einen Prozentpunkt mehr als die SPD und nur einen weniger als die Linke – aber acht Prozent weniger als die Grünen, die auf 25 Prozent käme. Um bei den Abgeordnetenhauswahlen in zweieinhalb Jahren tatsächlich Rot-Rot-Grün abzulösen, muss also noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden.

Solidarität mit Berlins Polizei

Burkard Dregger nutzte die Vorstellung der diesjährigen CDU-Klausurthemen auch dazu, erneut seine Solidarität mit den Berliner Polizeibeamten zu betonen. Der Fraktionschef hatte sich zum 1. Mai ein T-Shirt mit der Aufschrift „Danke Polizei“ anfertigen lassen. „Ich habe das T-Shirt auch am 2. Mai noch einmal angezogen, weil ich mich freue, dass am 1. Mai alles so kontrolliert abgelaufen ist“, sagte Dregger am Donnerstag. So lange aber vom „Schwarzen Block“ Sprechgesänge mit dem Inhalt „Polizei, wir hassen dich“ ausgingen, sei es wichtig, Unterstützung für die Beamten auch deutlich sichtbar zu machen. Die Bilanz von 100 Festnahmen und 30 Verletzten verdeutliche zudem, dass der 1. Mai noch immer keine friedliche Veranstaltung in Berlin sei. „Auch wenn die meisten Demonstrationsteilnehmer friedlich waren, so kann die leider immer noch viel zu hohe Zahl an Festnahmen und verletzten Einsatzkräften durch Stein- und Flaschenwürfe niemanden zufriedenstellen. Ich wünsche den Verletzten schnelle Genesung und harte Strafen für Gewalttäter“, sagte Dregger.