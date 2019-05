Wohnkostenzuschüsse sollen in Berlin weiter steigen

Berlin. Angesichts der anhaltend steigenden Mieten in der Stadt plant Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) eine weitere Anhebung der Landeszuschüsse für Mieten und Heizkosten. Unmittelbar nach Veröffentlichung des neuen Mietspiegels, die für Mitte Mai angekündigt ist, sollen die Richtwerte der Ausführungsvorschrift (AV) Wohnen entsprechend angepasst werden.

Im Herbst soll anhand des bundesweiten Kostenspiegels auch eine Erhöhung der Zuschüsse für Heizkosten erfolgen. „Wir dürfen auch die Transfergeldempfangenden dieser Stadt nicht mit den steigenden Mieten allein lassen“, sagte Breitenbach am Donnerstag. Unter andrem will Breitenbach höhere Kostenzuschüsse an diejenigen zahlen, die erstmals eine eigenen Wohnung in der Stadt anmieten wollen.

Berlin gab 1,5 Milliarden Euro für Unterbringung oder Heizung aus

Zu Jahresbeginn 2018 hatte der Senat die Richtwerte, nach denen Empfänger von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe oder von Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes die Kosten für die Miete übernommen werden, zum Teil deutlich erhöht. Laut Breitenbach konnte damit unter anderem die Zahl derjenigen deutlich verringert werden, die aufgrund von Mietsteigerungen aus ihrer angestammten Wohnung ausziehen mussten. Insgesamt gab das Land Berlin knapp 1,5 Milliarden Euro für die Kosten der Unterbringung und Heizung aus, das waren knapp 23 Millionen Euro weniger als im Jahr 2017.

Die Ausgabenreduzierung bei gleichzeitig steigenden Zuschüssen erklärte Breitenbach mit der leicht sinkenden Zahl der Bedürftigen. Insgesamt wurden im Vorjahr für 246.410 Bedarfsgemeinschaften, das können Alleinerziehende, aber auch Familien mit vielen Kindern sein, die Kosten für Miete und Heizung größtenteils vollständig vom Land übernommen.