Brandenburger Linke präsentiert Landtagswahlprogramm

Potsdam. Die Brandenburger Linke will sich vor der Landtagswahl am 1. September nicht auf ein bestimmtes Wahlziel festlegen. "Wir wollen das bestmögliche Ergebnis, besser als in den Umfragen", sagte Sebastian Walter, einer der beiden Spitzenkandidaten, am Donnerstag in Potsdam. "Ziel ist, dass es ohne uns keine Regierung im Land geben kann", betonte er.

Vorgestellt wurde der Entwurf des Programms zur Landtagswahl. Die Linke würde derzeit nach einer Umfrage auf 16 Prozent der Wählerstimmen kommen. Mit der SPD bildet sie seit zehn Jahren eine rot-rote Landesregierung. Bei der letzten Kommunalwahl 2014 erreichte die Linke 18,6 Prozent.