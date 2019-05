Kritik im Landtag gegen geplanten Ministeriumsumzug

Potsdam. Die Pläne der rot-roten Landesregierung zum Umzug des Wissenschaftsministeriums von Potsdam nach Cottbus stoßen im Landtags-Haushaltsausschuss auf große Skepsis. Die Opposition aus CDU, Grünen und AfD lehnte das Vorhaben ab. Der CDU-Abgeordnete Steeven Bretz warf Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) Gutsherrenart "par ordre du mufti" vor. "Neu in Brandenburg ist, dass wir einen Ministerpräsidenten haben, der basta macht", sagte Bretz am Donnerstag im Haushaltsausschuss in Potsdam. Aber auch aus der SPD kam Kritik.

Der SPD-Parlamentarier Helmut Barthel sagte, er sehe den Beschluss des Kabinetts als Signal an die Lausitz. "Ich bin aber gleichzeitig auch der Auffassung, dass die Art und Weise der Kommunikation nicht sehr hilfreich war, um hier das Vertrauen (...) zu festigen." Finanzminister Christian Görke (Linke) verteidigte die Pläne. "Der Umzug des MWFK ist also eine strukturpolitische Richtungsentscheidung", sagte er. Zugleich müsse dem geplanten Ausbau der Bundespolizei in Potsdam an einem Standort der Landesregierung Rechnung getragen werden. Dafür bestehe Zeitdruck.