Baumblütenfest: Polizei registriert 163 Straftaten

Werder. Auf dem 140. Baumblütenfest in Werder (Havel) hat die Polizei bisher 163 Straftaten registriert. Darunter waren 52 Körperverletzungen und 43 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Das Fest begann am vergangenen Samstag und dauert noch bis zum Sonntag.

Zudem gab es den Angaben zufolge insgesamt 219 Platzverweise und 34 Personen wurden in Gewahrsam genommen worden. Insgesamt bewertete die Polizei die Stimmung als "friedlich".

Die Festmeile lockt alljährlich Tausende Besucher an. Ein besonderer Schauplatz des Festes sind die Obstgärten und Höfe. Entlang des Obstpanoramaweges öffnen die Bauern ihre Plantagen für die Gäste. Dort kann gekelterter Obstwein gekostet und gekauft werden.