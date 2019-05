Graffitischmierer attackiert Polizist an S-Bahnhof

Berlin. Ein Graffitisprayer hat am Berliner S-Bahnhof Ahrensfelde einen Zivilpolizisten angegriffen und verletzt. Wie die Bundespolizei mitteilte, erwischten mehrere Fahnder den Mann am frühen Mittwochmorgen dabei, wie er einen abgestellten Zug beschmierte. Als ihn die Bundespolizisten in zivil festnehmen wollten, wehrte sich der polizeibekannte 39-Jährige heftig. Bei dem Gerangel verletzte sich ein Beamter an der Hand. Der angetrunkene Graffitischmierer erlitt eine Verletzung im Gesicht. Später kam er wieder auf freien Fuß.

( dpa )