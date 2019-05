Kapitän Trimmel fehlt Union Berlin wegen Erkältung

Berlin. Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin hat im ersten regulären Mannschaftstraining nach dem 2:0-Heimsieg gegen den Hamburger SV auf Kapitän Christopher Trimmel verzichten müssen. Ob der Rechtsverteidiger, der am Mittwoch wegen einer Erkältung fehlte, ab Donnerstag wieder trainieren kann, ist noch offen.

Florian Hübner nahm dagegen an Teilen der Einheit teil. Der Innenverteidiger, der in den jüngsten beiden Partien bei Greuther Fürth (1:1) und gegen den HSV wegen einer Oberschenkelverletzung passen musste, absolvierte aber nicht alle Spielformen. Sein Einsatz im nächsten Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr) bei Darmstadt 98 ist damit weiter fraglich.