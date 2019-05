45-Jähriger bei Kollision mit Baum schwer verletzt

Rottstock. Ein 45 Jahre alter Autofahrer ist in der Nacht zu Mittwoch gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Der Mann kam auf der Bundesstraße 107 zwischen Rottstock (Potsdam-Mittelmark) und Buckau (Sachsen-Anhalt) aus unklarer Ursache plötzlich nach links von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in seinem Wagen eingeklemmt, musste von der Feuerwehr befreit und anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand ein Totalschaden. Die Bundesstraße blieb anderthalb Stunden voll gesperrt.

( dpa )