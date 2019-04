Ministeriums-Umzug als "deutliches Signal für die Region"

Forst. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) wirbt trotz Kritik weiter für den geplanten Umzug des Wissenschafts- und Kunstministeriums nach Cottbus. "Es mag ungewöhnlich erscheinen, aber das ist ein deutliches Signal für die Region und die Menschen dort", sagte Woidke am Dienstag in Forst (Spree-Neiße) nach der Kabinettssitzung. Es zeige auch der Bundesregierung, dass das Land Brandenburg bereit sei, einen nicht einfachen Weg zu gehen. Vom Strukturwandel in der Lausitz durch den Ausstieg aus der Braunkohleverstromung bis 2038 seien Tausende Menschen betroffen.

