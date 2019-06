Fleetwood Mac live in der Berliner Waldbühne 2019 – Was Fans wissen müssen

Fleetwood Mac spielen am 6. Juni ein exklusives Konzert in der Waldbühne Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Show.

Waldbühne Fleetwood Mac live in Berlin 2019 – Was Fans wissen müssen

Party oder Familienfest: So startet Berlin in den Mai

Party oder Familienfest: So startet Berlin in den Mai

Kiss feiern in der Waldbühne eine spektakuläre Party

Kiss feiern in der Waldbühne eine spektakuläre Party

Ozzy Osbourne holt ausgefallenes Konzert in Berlin nach

Ozzy Osbourne holt ausgefallenes Konzert in Berlin nach

Berlin. Die legendären Grammy-Gewinner Fleetwood Mac haben für 2019 drei exklusive Europa-Konzerte angekündigt. Neben London und Dublin spielt die britisch-US-amerikanische Rockband ihre einzige Deutschland-Show am 6. Juni in der Berliner Waldbühne. Im Gepäck hat die Band um Frontfrau Stevie Nicks eine Auswahl ihrer größten Hits wie "Landslide", "Rhiannon" und "Dreams".

Was können Besucher von dem Fleetwood-Mac-Konzert in Berlin erwarten?

Die Tournee bringt das neu formierte Line-Up bestehend aus Mick Fleetwood, John McVie, Stevie Nicks und Christine McVie sowie den Neuzugängen Mike Campbell und Neil Finn nach Europa. „Wir sind begeistert, musikalische Talente vom Kaliber eines Mike Campbell oder Neil Finn in der Mac-Familie willkommen zu heißen. Mit ihnen werden wir alle Hits spielen, die die Fans so lieben, und sie mit einigen Stücken aus unserem historischen Song-Katalog überraschen“, verspricht die Band.

Wo wird Fleetwood Mac spielen?

Das Open-Air-Konzert findet in der Waldbühne (Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin) statt. Die Freilichtbühne bietet Platz für etwa 22.000 Zuschauer.

Foto: Manuel Vaca

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Fleetwood Mac in der Waldbühne sind noch Karten ab 109,70 Euro erhältlich. Die Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Donnerstag (6. Juni) um 16.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 18.30 Uhr.

Foto: dpa

Welche Songs wird Fleetwood Mac spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Waldbühne davon abweichen, aber diese Songs spielte die Band bei ihrem Konzert am 31. März in Boston:

The Chain Little Lies Dreams Second Hand News Say You Love Me Black Magic Woman Everywhere Rhiannon World Turning Gypsy Oh Well Don't Dream It's Over Landslide Hold Me Monday Morning You Make Loving Fun Gold Dust Woman Go Your Own Way

Zugabe:

Free Fallin' Don't Stop

Wie wird das Wetter?

>>>Hier finden Sie das aktuelle Wetter für Berlin<<<

Wie komme ich am besten zur Berliner Waldbühne?

Fans, die das Konzert besuchen wollen, sollten ihren Wagen am besten stehenlassen: Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen rund um die Waldbühne. Abgesehen davon können bei der Abfahrt nach dem Konzert lange Wartezeiten entstehen. Auch wer von außerhalb kommt, sollte das Auto besser am Stadtrand oder in der Innenstadt parken und auf U-Bahn (U2, Haltestelle Olympiastadion), Bus (M49 oder 218, Haltestelle Ragniter Allee bzw. Scholzplatz) oder S-Bahn (S5, Haltestelle Pichelsberg) umsteigen.

Was darf mit in die Waldbühne?

Erlaubt ist ein alkoholfreies Getränk pro Person in Plastikflasche oder Tetra-Pak bis maximal 0,5 Liter. Außerdem Sitzkissen und Decken und Tasche oder Rucksack bis zu einer Größe von DIN A4 (20x30 Zentimeter). Das Mitführen von notwendigen medizinischen Geräten und Arzneimitteln ist mit entsprechenden Nachweis über den Rollstuhlfahrer-Eingang (rechts vom Haupteingang) möglich. Nicht erlaubt sind Taschen und Rucksäcke größer als DIN A4, Sperrige Gegenstände jeglicher Art wie Koffer, Körbe, Helme, Kinderwagen, Stockschirme, Selfie-Sticks und ähnliches, Speisen und Snacks und technische Geräte wie Notebooks, Tablets, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten mit Ausnahme von Mobiltelefonen.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen der Waldbühne und Hinweise zu den Einlasskontrollen beim Fleetwood Mac-Konzert.

Fleetwood Mac live in Berlin, Donnerstag, 6. Juni 2019, Einlass ab 16.30 Uhr, Konzertbeginn 18:30 Uhr, Waldbühne, Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin