Kiss live in der Berliner Waldbühne 2019 – Alle Infos zum Konzert

Berlin. Kiss auf ihrer letzten Tournee: Nach einer 45-jährigen Bühnenkarriere verabschieden sich die Ikonen des Rock von ihren Fans weltweit. Am Dienstagabend spielt die US-Band im Rahmen ihrer „End Of The Road“-Tour ein exklusives Open-Air-Konzert in der Berliner Waldbühne. Im Gepäck haben Frontmann Paul Stanley und Co. eine Auswahl ihrer größten Hits und Publikumslieblinge wie "I Was Made for Lovin' You", "Black Diamond" oder "Detroit Rock City".

Die achtjährige Seela aus Finnland.

Dass die Altersspanne in der Waldbühne locker 70 Jahre beträgt, zeigt eine der jüngsten im Publikum, die achtjährige Seela aus Finnland Es ist bereits ihr zweites Kiss-Konzert. Das erste war vor vier Jahren in Helsinki. Damals könnte sie sogar einen Schlagzeugstick von Drummer Eric Singer alias Catman fangen und war anschließend mit ihm beim Fotoshooting. „Daher war es auch ihr Vorschlag, wir sind auf ihre Initiative nochmal nach Berlin zum Konzert gekommen“, verrät ihr Onkel Tero (34).

Emile-Christine mit ihrer Familie.

Emilie-Christin (16) hat ihren Namen von Papa Maik (51) nicht ohne Grund bekommen. „Ich habe sie wie das Lied 'Christine sixteen' genannt”, verrät der. Klar, dass der Teenager in die Kiss-Sucht hineingeboren wurde. Für sie ist es daher selbstverständlich geschminkt als Gene Simmons „Demon“ zum Konzert zu gehen. „2015 war mein erstes Konzert, in diesem Jahr nun das vorerst letzte. Ich bin in die Musik durch meinen Papa sozusagen reingeboren.“ Mit ihr sind Mama Manuela (41) und Sohn Erik (9), alle aus Neuhofen bei Magdeburg.

Der Pseudo-Gene Simmons heißt in Wirklichkeit Hans-Ullrich (l.), ist 69 Jahre alt und kommt aus Fürstenwalde. Er ist zusammen mit Sohn Steffen (49) und Schwiegertochter Beata (40) in der Waldbühne.

Kiss, seid ihr’s wirklich? Bei der lebensechten Kopie handelt es sich allerdings um Duplikate. Den eingefleischten Fans dürfte es außerdem schon aufgefallen sein: Spaceman fehlt in der Runde. „Die hat eine Knie-OP und musste leider zu Hause bleiben“, erzählt Pseudo-Gene Simmons, der in Wirklichkeit Hans-Ullrich heißt, 69 Jahre alt ist und aus Fürstenwalde kommt. Er, sein Sohn Steffen (49) und Schwiegertochter Beata (40) müssen also heute als Trio im Publikum Platz nehmen. „Ich und meine Frau treten so bereits seit 2007 bei Veranstaltungen auf.“

Mario (52) und sein Kumpane Thomas (54) als Gene Simmons und Ace Frehley.

Bei über 30 Grad und zum „Spaß an der Freude“ verkleiden sich Mario (52) und sein Kumpane Thomas (54) als Gene Simmons und Ace Frehley. „Obwohl der Schweiß in jede Ritze läuft, machen wir das hobbymäßig auch bei Kiss-Coverbands.“ Über 2000 Euro hat er in Schminke und das Kostüm bereits investiert. 2013 haben sich der Dachdecker und der Elektriker bei einem Konzert in Berlin kennengelernt. Beide tragen ihre Outfits auch jedes Jahr beim Fasching.

Was können Besucher von dem Kiss-Konzert erwarten?

Kiss sind für ihre legendären Auftritte bekannt und beweisen seit Jahrzehnten, dass ihre Konzerte zu den kultigsten Liveshows des Rock‘n‘Roll zählen. Die Liveautritte in Berlin und anderen Städten sollen den Fans ein furioses Finale bieten. „Alles, was wir in den vergangenen vier Jahrzehnten aufgebaut und erreicht haben, wäre ohne die Millionen von Menschen weltweit nicht möglich gewesen, die in all diesen Jahren Clubs, Arenen und Stadien füllten", so die Band zur Aschiedstour. "Die Tour wird ein ultimatives Fest für diejenigen werden, die uns schon einmal live erlebt haben und eine letzte Chance für die, die es bisher noch nicht geschafft haben."

Welche Songs wird Kiss spielen?

Natürlich kann die Setlist beim Konzert in der Waldbühne davon abweichen, aber diese Songs spielte die Band bei ihrem Konzert am 13. April in Birmingham:

Detroit Rock City Shout It Out Loud Deuce Say Yeah I Love It Loud Heaven's on Fire War Machine Lick It Up Calling Dr. Love 100,000 Years Cold Gin God of Thunder Psycho Circus Let Me Go, Rock 'N' Roll Love Gun I Was Made for Lovin' You Black Diamond

Zugabe:

Beth Do You Love Me Rock and Roll All Nite

Was darf mit in die Waldbühne?

Erlaubt ist ein alkoholfreies Getränk pro Person in Plastikflasche oder Tetra-Pak bis maximal 0,5 Liter. Außerdem Sitzkissen und Decken und Tasche oder Rucksack bis zu einer Größe von DIN A4 (20x30 Zentimeter). Das Mitführen von notwendigen medizinischen Geräten und Arzneimitteln ist mit entsprechenden Nachweis über den Rollstuhlfahrer-Eingang (rechts vom Haupteingang) möglich. Nicht erlaubt sind Taschen und Rucksäcke größer als DIN A4, Sperrige Gegenstände jeglicher Art wie Koffer, Körbe, Helme, Kinderwagen, Stockschirme, Selfie-Sticks und ähnliches, Speisen und Snacks und technische Geräte wie Notebooks, Tablets, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten mit Ausnahme von Mobiltelefonen.

