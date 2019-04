Migranten erhalten Wegweiser für Berliner Schulsystem

Berlin. Um Grundschülern mit Migrationshintergrund den Schulstart zu erleichtern, hat der Berliner Senat einen Leitfaden rund um das Thema Schule veröffentlich. Die Broschüre zur Orientierung gebe es in neun Sprachen, teilte die Senatsbildungsverwaltung am Dienstag mit. Eltern fänden darin Tipps zu Elternabenden, Krankmeldungen und Informationen zu Willkommensklassen. Die Berliner Schulämter geben die Broschüre "Neu in Deutschland? Infos und Tipps rund um die Schule in Berlin" bei der Beantragung eines Schulplatzes an Eltern ohne Deutschkenntnisse aus.

( dpa )